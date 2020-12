APPELLO DA ERACLEA

ERACLEA «Non abbiate paura, chi può doni il plasma». Parole di Lorenzo Manfrè, consigliere comunale di maggioranza risultato positivo al covid per 19 giorni e, appena guarito, subito in prima linea per donare il proprio plasma e aiutare così altre persone. «Sono rimasto positivo per 19 giorni racconta il consigliere , tutto è successo una sera: ho avuto qualche linea di febbre, il giorno successivo ho fatto il test rapido e poi il tampone molecolare: entrambi sono risultati positivi». E da quel momento per il consigliere è iniziato il calvario. «Fortunatamente non è stato necessario il ricovero continua a raccontare Manfré tuttavia sono rimasto in isolamento dal resto della famiglia, chiuso in una stanza. I primi sette giorni sono stati i più difficili, la febbre è salita anche a 40 gradi, poi fortunatamente le cure hanno fatto effetto e sono migliorato, fino alla scomparsa dei sintomi. Nei giorni scorsi il tampone ha confermato che sono tornato negativo». E per questo il rappresentante dell'Amministrazione comunale ha potuto donare il plasma. «Già durante l'isolamento continua nel suo racconto mi sono informato su come bisognava fare per donare il plasma. Diciamo che la possibilità di effettuare la donazione è stato un motivo in più per cercare di guarire il prima possibile, il fatto di potermi mettere a disposizione degli altri è stata una spinta in più in questa battaglia». E così, una volta ricevuto il tampone negativo, il consigliere che aveva già manifestato la propria disponibilità è stato contattato dal personale del centro trasfusionale dell'ospedale di San Donà: fatti gli accertamenti di rito, nel pomeriggio di mercoledì scorso il consigliere ha effettuato la donazione. «Non ho avuto alcun problema e nessun tipo di dolore conclude non c'è nulla da temere, non si perde nemmeno l'immunità come qualcuno crede. I miei esami hanno confermato un alto valore di anticorpi, probabilmente farò una seconda donazione, invito chi può a fare altrettanto». A sottolineare l'importanza del gesto è stata anche la sindaca di Eraclea Nadia Zanchin: «Mi auguro che il gesto di Lorenzo ha detto la prima cittadina sia di esempio per altri cittadini». (g.bab.)

