IL CONSIGLIERE BELLUNO Ferita profonda, punti e prognosi di trenta giorni. Quando esce dall'ambulatorio del pronto soccorso del San Martino, in cui gli sono state prestate le prime cure subito dopo l'aggressione, Bruno Longo è disorientato. T-shirt di cotone bianca, jeans chiari macchiati vistosamente di sangue, il braccio destro fasciato e tenuto immobile da una stecca, gli occhiali da vista in tasca e il telefonino che suona in continuazione. LA VITTIMA«La ferita è profonda rivela -. La lama non ha intaccato i tendini né i muscoli ma...