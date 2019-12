IL CONFRONTO VENEZIA Venti tre volte più forti, onde quattro volte più

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CONFRONTOVENEZIA Venti tre volte più forti, onde quattro volte più alte, oltre naturalmente a una marea fino a un metro e mezzo più consistente. Ecco cosa si troverà a fronteggiare il Mose in caso di acque alte eccezionali, rispetto alla prova di lunedì che si è svolta, invece, in una situazione di quiete. Una precisa scelta dei tecnici del Consorzio Venezia Nuova che finora, per le varie movimentazioni, hanno sempre scelto condizioni meteo favorevoli, per iniziare a testare la complessa macchina in tutte le sue componenti. Quello che...