IL CONFRONTOVENEZIA Cento milioni per iniziare. Ma le risorse per rimborsare i soci-risparmiatori delle banche venete potrebbero aumentare attingendo al fondo dei conti dormienti. Le 10 associazioni dei consumatori che hanno dato vita al coordinamento Uniti per il Fondo ieri si sono trovate a Mestre per lanciare le prossime iniziative dopo l'approvazione dell'emendamento che istituisce la dotazione di cento milioni per quattro anni a favore degli ex azionisti delle banche fallite o commissariate. «La costituzione del fondo garantisce la...