IL CONFRONTO

UDINE Ridurre la pressione sugli ospedali, a fronte dell'aumento dei contagi, investire sul personale, rafforzare le Unità speciali per l'assistenza domiciliare (le Usca) e, nelle case di riposo, «uniformare al rialzo il livello dei servizi sociosanitari rafforzando nel contempo la rete delle strutture pubbliche rispetto all'offerta privata».

IL PERSONALE

Sono queste le richieste presentate dai sindacati Cgil, Cisl e Uil al primo tavolo tematico con la Regione, sulla gestione delle residenze per anziani. Ma è dal prossimo confronto, già in calendario per il 16 novembre (sull'emergenza personale) che i sindacati attendono le risposte chiave. L'assessore Riccardo Riccardi fa sapere che «aumenteremo il personale quanto serve ma sulla base delle disponibilità di professionisti che sappiamo essere purtroppo limitato».

I SINDACATI

«Esiste un monitoraggio e un quadro aggiornato della situazione nelle case di riposo, cosa che era mancata nella prima ondata dell'epidemia. Così come era mancato quel confronto col sindacato che è stato positivamente avviato e che deve proseguire per favorire una gestione condivisa di questa emergenza sui due versanti più esposti, quelli della sanità e dell'assistenza agli anziani e alle persone fragili». Questo il commento unitario dei segretari generali di Cgil-Cisl-Uil. «L'auspicio dichiarano Villiam Pezzetta (Cgil), Alberto Monticco (Cisl) e Giacinto Menis (Uil) è che sulla scia di questi due incontri possano essere varate misure immediate per far fronte a un'epidemia che vede il Fvg, come confermato dall'Iss e purtroppo anche dal picco di mortalità registrato martedì, in una situazione più critica rispetto a quella delle scorse settimane». L'efficacia della risposta alla pandemia, per i sindacati, «sarà strettamente legata agli investimenti sul personale negli ospedali, nelle strutture socio-assistenziali e nell'assistenza domiciliare, a partire dal rafforzamento delle Usca con tempi certi e modalità definite, fondamentale per rispondere alla crescente diffusione dei contagi sul territorio riducendo la pressione sulle strutture sistema ospedaliere». Da qui l'importanza dell'incontro di lunedì, «da cui dovranno arrivare concludono i segretari le prime risposte tangibili alle richieste che abbiamo messo sul tavolo».

LA POLEMICA

Botta e risposta fra il dem Conficoni e lo stesso Riccardi sempre sulle case di riposo. Con il vicepresidente che smentisce il consigliere. «La decisione di addossare sulle case di riposo i costi dei tamponi è sconcertante e contraddittoria. Con una mano danno otto milioni alle residenze per anziani proprio per sostenere le perdite di bilancio causate dal Coronavirus, con l'altra le bastonano», ha affermato in una nota Nicola Conficoni (Pd), commentando «la circolare della Regione che prevede che i tamponi sugli operatori delle case di riposo siano a carico delle stesse strutture e che il Ssr interviene solo nel caso di focolai per il conseguente tracciamento». Pronta la replica di Riccardi: «Nell'attuale contesto pandemico i dipartimenti di Prevenzione devono continuare la ricerca dei focolai di coronavirus per difendere la salute pubblica e in particolare quella dei soggetti fragili. Lo screening sugli operatori delle strutture residenziali per anziani è fondamentale per tutelare la salute degli ospiti, quindi il Sistema sanitario regionale non attribuirà costi alle case di riposo per l'attività di tracciamento disposta dai dipartimenti di Prevenzione. Le attività di tracciamento e sorveglianza sanitaria, gestite dai dipartimenti di Prevenzione, sono fondamentali per poter limitare la diffusione della pandemia quindi saranno fatturate agli enti privati solo le richieste di tamponi non connesse ad attività di tracciamento o sorveglianza di comunità nelle quali risiedono soggetti fragili». Sul tema anche Walter Zalukar (Misto), che firma un'interrogazione: «La Regione, con una nota trasmessa il 10 novembre scorso dalla direttrice centrale Salute, Gianna Zamaro, ha indicato alle residenze e strutture per anziani che le prestazioni dei laboratori pubblici per il test ai lavoratori delle strutture in oggettopotranno essere fatturate agli enti privati laddove esse non rivestano attività di contact tracingi». Sul tema interviene anche il segretario regionale Spi Cgil Roberto Treu: «Il monitoraggio dell'epidemia di utenti e operatori diretti e indiretti delle case di riposo, tanto più in un quadro allarmante come quello attuale, deve far parte dell'attività di screening e in quanto tale deve essere a carico del sistema pubblico. Eventuali decisioni diverse potrebbero far supporre che il sistema di tracciatura è andato in tilt, nonostante l'abnegazione degli addetti, e che si accetta di delegare al privato l'esecuzione dei tamponi». «Il personale, i rappresentanti di categoria e i sindacati devono essere ascoltati a tutti i livelli, incluso quello regionale», afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd) a fronte delle richieste avanzate da categorie sanitarie alla Giunta.

