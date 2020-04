IL CONFRONTO

UDINE I nonni friulani restano nelle case di riposo, per evitare di aggiungere traumi a traumi, a meno che non intervengano complicazioni. Ma servono più mascherine e protezioni, più operatori, ma anche supporto psicologico per chi combatte ogni giorno in trincea. Sono queste le principali richieste che i sindaci di Mortegliano, San Giorgio di Nogaro, Paluzza, Pradamano e Zoppola hanno portato al tavolo (a distanza) con il vicegovernatore Riccardo Riccardi.

I SINDACI

In primo piano il caso Paluzza, dove il sindaco Massimo Mentil si trova ad affrontare «un'emergenza che è oltre l'emergenza», che vista oggi «è quasi peggio di Vaia». «Cinque decessi nel giro di 4-5 giorni, di cui tre in un solo giorno» e 70 ospiti positivi (3 in più dopo gli ultimi 11 tamponi) su 116, di cui due casi critici, oltre a 16 operatori contagiati. Ai 4 addetti, positivi a seguito del prelievo degli anticorpi Covid (ma negativi al tampone), grazie alla disponibilità del medico Paolo Agostinis è stata fatta un'ecografia che non ha rivelato anomalie: comunque sono in isolamento domiciliare. Un bollettino di guerra. «Gli anziani - dice Mentil - resteranno in struttura, a meno che non siano da ospedalizzare. Ci sono due persone in condizioni critiche e uno già ricoverato. Siamo in piena emergenza. Abbiamo organizzato due nuclei di isolamento per i covid-positivi, con medici e team dedicati, oltre a un nucleo di pazienti sani. Il problema ora è fare sinergia fra gli operatori della casa di riposo e i medici e infermieri che vengono dall'ospedale. Ho chiesto uno sforzo in più sui dispositivi di protezione, per avere una sempre maggior disponibilità di mascherine, anche se adesso siamo messi abbastanza bene. Ho chiesto di aprire la farmacia generale e un supporto psicologico per gli ospiti e i familiari e anche per gli stessi operatori». Al termine del turno, per maggiore sicurezza, «vengono ospitati all'albergo Italia». Ma hanno ranghi decimati dal virus. Su 62 dipendenti dell'Asp e 28 di Itaca, tra malattie, coronavirus e altri motivi, sono assenti in 32. «Abbiamo un terzo di personale in meno, ho chiesto a Riccardi altro personale e l'assessore si è impegnato». Secondo il Pd la Regione si è mossa in ritardo. «In questo momento dobbiamo affrontare con tutte le energie il presente. Gradirei che le polemiche fossero appianate. Le ritengo inutili oggi. Meno si parla e meglio è», dice Mentil. Enrico Mossenta (Pradamano) a Lovaria ha dovuto fare i conti con 4 morti (a Mortegliano, invece, ne hanno avuti 17) e oggi intravede la luce in fondo al tunnel, incrociando le dita. «Riccardi voleva sapere se ci fosse la necessità di spazi aggiuntivi per gli anziani, ma tutti noi sindaci gli abbiamo risposto che non c'è questa esigenza e anzi abbiamo invitato a continuare con la collaborazione con i distretti e gli ospedali. Io ho chiesto per Lovaria nuovi tamponi, per i nonni e per gli operatori e ce li hanno garantiti: saranno fatti fra mercoledì (oggi ndr) e giovedì. Per Pasqua vorrei dare notizie diverse». Un domani «bisognerà fare una discussione su come dovranno essere le future case di riposo, perché vanno riviste, come vanno rivisti i piani di emergenza della protezione civile, che fa corsi per affrontare terremoti e alluvioni ma non un'emergenza sanitaria». Con gli altri sindaci ha chiesto più operatori, «perché se sono malati non lavorano» e più presidi «perché non si può mandare la gente in guerra senza armi» e oggi le mascherine sono merce rarissima. «Il distributore da cui ci riforniamo come Comune, invece di darmene 700 ha potuto fornirne solo 500, perché ne ha 280mila ferme in container a Shangai ma se gli aerei non volano, non arrivano». Riccardi ha preso nota e ha concluso che si punta ad offrire agli anziani «le migliori cure all'interno delle stesse strutture». «Fin dallo scorso mese abbiamo adottato la linea di far entrare i professionisti e il personale delle Aziende nelle case di riposo. Una linea a cui i sindaci hanno ribadito il loro assenso».

REAZIONI

Il sindaco di Palmanova, Francesco Martines lancia la palla a Riccardi: «Oggi è giusto sentire nell'emergenza i sindaci interessati dalle situazioni più critiche, ma in futuro sarebbe bene fare il punto con tutti i sindaci che hanno strutture analoghe per scambiarsi pratiche positive». Proprio sul tema delle strutture per anziani le segreterie regionali di Cgil, Cisl e Uil hanno chiesto un incontro urgente in teleconferenza alla terza commissione regionale. Secondo la senatrice del Pd Tatjana Rojc «i piani della Regione Fvg per affrontare l'emergenza Covid-19 nelle case di riposo sono stati elaborati e attuati in ritardo, sotto la pressione dell'opinione pubblica».

Camilla De Mori

