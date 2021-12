IL CONFRONTO

SANTO STEFANO Countdown per gli incontri con gli amministratori, la popolazione, i portatori d'interesse sul prossimo futuro della viabilità comeliana, lungo la statale 52 Carnica. Vale a dire sulle gallerie: su quella attuale e sulla seconda, che ormai tutti chiedono e sostengono per non far morire il comprensorio. Il primo appuntamento è fissato per dopodomani, martedì, alle 14, nella sala consiliare del municipio di Santo Stefano. Su richiesta dei tre consiglieri di minoranza del gruppo R-esistere in Comelico, il sindaco, Oscar Meneghetti, ha convocato il consiglio comunale in seduta urgente, per discutere l'ordine del giorno che verterà esclusivamente sulla galleria Comelico. Per lunedì 20 dicembre (vigilia del vertice in prefettura con la decisione dei sindaci), alle 18, al cinema Piave, il Comitato Galleria Comelico Bis chiama a raccolta tutta la cittadinanza all'assemblea pubblica per ribadire il no alla chiusura del tunnel, proposta in due soluzioni da Anas per permettere i lavori tali da garantire la sicurezza, e sì alla nuova canna. Il coordinatore, Alfredo Comis, conferma che hanno già aderito i parlamentari Dario Bond, Luca De Carlo, Roger De Menech, l'Ascom, la Camera di commercio, Confindustria, la cui presidente Lorraine Berton si è già schierata pubblicamente con i sindaci del Comelico contro lo stop all'interno del tunnel esistente.

LA SCELTA

Nel frattempo, dopo l'incontro tenutosi a Trento, tra il presidente dell'Unione montana del Comelico, Giancarlo Ianese, e del vice, Marco Staunovo Polacco, con uno dei principali studi italiani di ingegneria, delle quattro ipotesi di gallerie da affiancare all'attuale restano in piedi le due della valle. Mentre le due canne dirette tra Auronzo e Campitello sono state scartate, poiché la lunghezza richiederebbe la realizzazione di un tunnel a quattro corsie: due per l'andata ed altrettante per il ritorno, con conseguenti costi esorbitanti. Oltre al traffico che risulterebbe ingestibile, per esempio tra Campitello e Santo Stefano, a Casada, presso il bivio che sale a Costalissoio. Come ormai noto, i sindaci del territorio propendono per la realizzazione della seconda canna parallela all'esistente, con un imbocco spostato più verso Auronzo e l'altro più a destra rispetto all'attuale. Ed accantonano il traforo di Coltrondo, per abbassare i costi e per questioni ambientali e paesaggistiche.

IL COMITATO

Il coordinatore del Comitato Galleria Comelico Bis, invece, preferisce il tunnel sotto il Tudaio e non intende mollare. Tutti, venerdì sera, hanno firmato contro la chiusura e per la realizzazione di una nuova galleria, che affianchi l'esistente: una in entrata e l'altra in uscita dalla valle. Ma non hanno specificato su quale tracciato. «La galleria del Tudaio spiega Alfredo Comis comprendendo anche il traforo di Coltrondo avrebbe uno sbocco più interessante per il Comelico. Inoltre si avrebbe di fronte soltanto roccia, mentre il terreno per la canna parallela alla Comelico sarebbe franoso, gessoso e sassoso, con conseguenti problemi di infiltrazioni. Certamente oggi si può realizzare una galleria anche in questo contesto, grazie alle tecnologie avanzate, ma con costi più elevati». E comincia a preoccupare anche la chiusura a fasce alterne. «Da quello che è emerso aggiunge Comis la proposta di chiudere la galleria ad ore non riguarda la formula di questi mesi, con aperture di giorno e stop notturni. Ciò significa creare delle code da ambo le parti, con mezzi fermi anche per un'ora, ostruendo il traffico normale, bloccando i mezzi di soccorso, intasando ed invadendo il Comelico, che è privo di piazzole per decongestionare il traffico». Intanto da più parti si guarda alla politica. «È la volontà di quest'ultima conclude il coordinatore del Comitato a muovere i tecnici.

Yvonne Toscani

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA