IL CONFRONTO

MESTRE Ci si aspettava lo scontro, dopo due mesi di campagna elettorale e polemiche a distanza. Invece no. Per regolare il confronto televisivo fra Pier Paolo Baretta e Luigi Brugnaro, che dopo due mesi di campagna elettorale e polemiche a distanza si sono ritrovati occhi negli occhi, sono bastati in tutto 49 minuti, compreso il tempo per spiegare le regole del confronto all'americana. Completo scuro e camicia bianca senza cravatta per entrambi, sfondo azzurro - il colore della scheda elettorale per le Comunali - per la conduttrice Maria Stella Donà non c'è stato neppure il problema di far rispettare i tempi - solitamente debordanti per il sindaco in carica - dato che tutti e due hanno spesso impiegato meno dei due minuti e mezzo a disposizione per ciascuna delle sei domande poste per il confronto.

Insomma, l'atteso faccia a faccia di ieri andato in onda su Televenezia, con buona pace degli aspiranti sindaci esclusi dal confronto - con Stefano Zecchi impegnato a presidiare per protesta gli studi di via Piraghetto - si è consumato nel segno del fair play. Tanto che a fare rumore semmai sono proprio le critiche, come si legge a parte, degli altri candidati che, come precisato peraltro dagli organizzatori, al momento non hanno fatto richiesta formale di partecipare agli incontri televisivi. E se Brugnaro (che ieri festeggiava il compleanno) ha usato l'arma della cortesia, nei confronti di cittadini e dipendenti comunali con i quali in questi cinque anni ha spesso battagliato, Baretta si è limitato a sottolineare la sua azione al plurale nei confronti del sindaco accentratore.

LE MOTIVAZIONI

La decisione di ricandidarsi, attacca Brugnaro, «è maturata un anno fa, quando con i professionisti della politica alla porta avevo pensato che tutto sarebbe tornato come prima». Di qui la decisione di completare l'opera nel segno del «consolidamento». Baretta ha invece sottolineato lo stillicidio di inaugurazioni e tagli del nastro di questi giorni: «Asfaltare non è governare - ha detto - Venezia ha bisogno di un'idea di città, va tirata fuori dalle secche della crisi» e di un «accentramento dei poteri» dando spazio al decentramento, con più spazio alle municipalità e alle associazioni, ponendo un freno alle forze alleate con il sindaco.

ACQUA ALTA E COVID

«Pensate se con l'Aqua granda avessimo cominciato a fare assemblee», la replica sarcastica di Brugnaro che ha difeso la sua cabina di regia e la Smart control room del Tronchetto dalla quale con gli assessori ha gestito la pandemia e due mesi di quarantena forzata. Baretta ha invece attribuito la difficile ripartenza alla «monocoltura turistica» che ha mostrato il lato debole della città, che ora richiede «finanziamenti robusti» per fare di Mestre un centro direzionale e valorizzando il centro storico come «città artigiana».

GIUSTIZIA E SICUREZZA

Per Brugnaro il filo conduttore dei suoi cinque anni alla guida del Comune sta nella «rigenerazione urbana», che comprende il passaggio alla raccolta porta a porta dei rifiuti in centro storico, la copertura del cantiere dell'ex casinò al Lido alla decisione di gestire in proprio la cultura, con un malizioso «se Pier Paolo non se la sente». Il diretto interessato ha ribattuto che solo la cultura richiede «un impegno 24 ore su 24, come il commercio e l'industria del resto», per poi sottolineare il bilancio negativo in materia di sicurezza: «Non basta il coordinamento delle forze dell'ordine, bisogna tornare a mettere all'opera gli operatori di strada e i mediatori culturali, e migliorare la vita nei quartieri: in alcune zone del Parco Bissuola non ci si avvicina nemmeno».

LA GESTIONE DEL TURISMO

«Venezia senza turismo muore, ma con troppi turisti soffoca», ha proseguito il sottosegretario che vorrebbe un rigido sistema di prenotazione per l'accesso in città, lasciando stare i tornelli cari al sindaco. «E forse dovremmo fermare i nuovi alberghi, senza deroghe per nessuno». «Se vogliamo regolare i flussi non bastano le dichiarazioni - la risposta di Brugnaro - o gli incarichi a qualche professore o esperto con quattro cognomi. Basta un cancello», aperto a residenti e studenti. «Piuttosto dal Governo ci aspettiamo norme più strette per i bed & breakfast», sull'esempio di Barcellona dove possono operare non più di cento giorni all'anno.

IL FUTURO DELLA CITTÀ

In ogni caso la gestione dei flussi, ha ribadito il sindaco, è «una sfida che dobbiamo vincere tutti» lasciando al Comune la regia. E qui è arrivato l'attacco all'Autorità per la laguna che ha espropriato la città dei suoi poteri», tanto che oggi non è possibile scavare il canale che consentirebbe di collegare Burano e la terraferma in pochi minuti. «Ma non ho governato io - ha risposto Baretta - se Burano in questi anni non ha mezzi di trasporto adeguati non è colpa mia. Piuttosto per il futuro serviranno spazi da organizzare per i giovani e servirà una città a misura della famiglia, con mense gratuite a scuola e rapporto con le eccellenze sanitarie per gli anziani».

L'AMBIENTE

All'orizzonte Baretta vede Venezia sede del centro studi sui cambiamenti climatici - come deliberato di recente dal Governo, ndr - «con un collegamento tra Forte Marghera, San Giuliano e Campalto» e con la valorizzazione del campo trincerato di Mestre. Ma in tema di ambiente il candidato del centrosinistra auspica che la città ritrovi lo spirito del 1917, quando con gli austriaci a Caporetto un gruppo di industriali pose le basi per la nascita di Porto Marghera. In questo caso si tratta però di puntare «sull'industria green, sullo sviluppo dell'idrogeno come combustibile e sul digitale». «Condivido molto - la risposta di Brugnaro - anche perché davanti al Taliercio sorgerà il primo distributore di idrogeno d'Italia. Noi in questi anni abbiamo scavato i rii, progettato il Parco del Marzenego perché l'Osellino è inquinatissimo. E a Porto Marghera dopo tanti anni siamo ripartiti da zero. Speriamo di trovare un Governo che ci dia una mano».

Comune a entrambi anche l'appello finale ad andare a votare: per Baretta in quanto a Venezia serve «un cambio di passo e un sindaco indipendente», per Brugnaro per riconoscere «la meritocrazia e sconfiggere chi ha bloccato le navi, la bonifiche, i protocollo fanghi e il diritto di alzare di 20 centimetri le case a Sant'Erasmo». Stretta di mano finale, fra sei giorni si saprà da che parte pende la bilancia.

Alberto Francesconi

