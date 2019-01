CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTODopo l'incontro fra i sindaci, interessati dai miglioramenti della statale di Alemagna, e Anas, organizzato dal parlamentare bellunese del Movimento 5 Stelle Federico D'Incà, sono emerse, tra gli altri aspetti, anche le difficoltà di intessere puntuali relazioni con il ministero dell'ambiente. IL GIALLOE così si scopre che la documentazione che Anas aveva prodotto sulle varianti recependo le osservazioni della Commissione Via, valutazione impatto ambientale, non è mai arrivata a destinazione: non pervenuta. Eppure la ricevuta...