BORGO VALBELLUNA «Siamo al fianco dei lavoratori dell'Acc e ci attiveremo già da lunedì per portare la questione all'attenzione del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti». È questo l'impegno che tutti i parlamentari della provincia di Belluno si sono assunti ieri sera nel corso di un incontro tenutosi in municipio a Mel alla presenza di sindacati, rsu e del sindaco di Borgo Valbelluna Stefano Cesa. Intanto il ministro Federico D'Incà fa sapere di essere in contatto col collega Giorgetti per affrontare la situazione.

«Ho notato la loro ampia disponibilità e rassicurazione che ognuno nel proprio ambito, farà tutto quello che deve fare affinché nei prossimi giorni il ministero dica qualcosa sulla situazione» ha dichiarato al termine dell'incontro il sindaco Cesa.

POLO DEL FREDDO

Sul tavolo l'avvio del progetto Italcomp finalizzato alla costituzione di un campione industriale europeo nel settore della refrigerazione domestica e commerciale attraverso l'integrazione, nella stessa filiera produttiva, dell'ex Embraco (Torino) e l'Acc. Ma prima bisogna mettere in sicurezza Acc trovando 12,5 milioni di euro. I soldi li dovevano garantire le banche con un prestito-ponte garantito dallo Stato, ma la Commissione europea che valuta gli aiuti di Stato, ha preso tempo, lasciando poche speranze. C'è stato quindi l'appello alle banche, ma senza successo. Oggi in cassa restano gli spiccioli per gli stipendi di febbraio, ma non di marzo. Il cambio di Governo, inoltre, ha complicato la situazione.

LA CRISI PEGGIORE

La rabbia e la preoccupazione tra i lavoratori dell'Acc è forte, perché questa è la situazione più difficile mai vissuta nell'arco di infinite crisi. A fronte di questa situazione, venerdì è partito lo stato di agitazione con due ore di sciopero per turno. Ma non solo. È stata fatta una manifestazione davanti allo stabilimento zumellese con il blocco della rotatoria sulla provinciale e, nel pomeriggio, è stato occupato il municipio di Mel. Un'occupazione che durerà fino a quando da Roma non arriverà una risposta sul futuro dei suoi 300 lavoratori.

PIANO INDUSTRIALE SOLIDO

Venerdì il sindaco Cesa si era impegnato a convocare i parlamentari bellunesi in municipio a Mel e ieri sera la riunione è andata in scena. Al tavolo c'erano tutti: Roger De Menech, Dario Bond, Paolo Saviane, Mirko Badole, Luca De Carlo. «Abbiamo rappresentato le nostre urgenze ed abbiamo spiegato che Acc ha un piano industriale solido e la fiducia dei clienti spiega Stefano Bona (Fiom) -. La palla ora è in mano al governo che ci deve dirci se il piano Italcomp va avanti oppure no. Una risposta che devono darci subito perché non abbiamo più tempo. E loro hanno preso in carico la questione dicendo che si attiveranno già da lunedì (domani) per interessare il ministro competente ed avere delle risposte».

«DIMOSTRATECI CHE VALETE»

I toni durante l'incontro sono stati a tratti duri. «Ho ricordato - ha detto Bona - che siamo ben rappresentati in parlamento e che quindi mi attendo che la nostra rappresentanza faccia qualcosa. Inoltre, se si dice che questo è il Governo dei migliori, allora che lo dimostrino». Qualcuno ha sottolineato che devono farsi carico della questione e non farsi vedere nel territorio solo in campagna elettorale. «Quello che ci interessa è sapere se il ministro condivide e intende portare avanti il progetto Italcomp oppure no spiega Massimo Busetti (rsu Uil) -. I nostri parlamentari si sono resi disponibili a parlare con il ministro Giorgetti della nostra situazione, presentargli il progetto e capire se intende condividerlo o no. Si sono presi un impegno con i lavoratori, con il territorio. Devono fare la loro parte».

PRODUZIONE A PIENO REGIME

Quello che tiene a sottolineare Massimiliano Paglini (Cisl) è che «da una parte abbiamo le linee produttive che vanno a pieno regime e dall'altra ci manca la liquidità per andare avanti. I parlamentari affermano che il motivo per cui non si è arrivati a definire le garanzie che consentano alle banche di erogare la liquidità è legato al cambio di Governo. Una risposta che ci lascia perplessi soprattutto perché la situazione di altre aziende è già stata presa in mano».

Eleonora Scarton

