IL CONFRONTO BELLUNO Un'altra possibilità. In pratica spendersi per regalare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONFRONTOBELLUNO Un'altra possibilità. In pratica spendersi per regalare un'opportunità a chi ha sbagliato e cerca un riscatto: i detenuti o chi è colpito da qualche forma di privazione della libertà personale. Era questo il tema pensato dalla Caritas di Belluno-Feltre per l'incontro che si è svolto ieri mattina alla Sala Muccin del centro diocesano Giovanni XXIII. Un momento partecipato, a tratti commovente. Come la visione del video di 12 minuti con le voci di chi si è incamminato lungo la via del riscatto. Dal 2011 a Belluno esiste...