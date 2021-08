Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONFRONTOBELLUNO La questione delle crisi industriali della Valbelluna non poteva mancare ieri nel confronto ieri all'Agorà della Montagna sul Nevegal. Chiare le richieste dei sindacati al segretario nazionale dem, Enrico Letta: «Il Pd si attivi per un forte presidio verso il Mis, anche tramite il suo sottosegretario Ascani, per dare rapide soluzioni positive». E durante lo spazio riservato ad interventi pubblici, sono state tante anche...