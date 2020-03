IL CONFRONTO

BELLUNO Il presidente della Camera di commercio di Belluno e Treviso, Mario Pozza, lancia un appello: azioni mirate a contrastare i danni provocati alle nostre imprese dall'epidemia in corso. «Mettiamoci a fare rete, serve una forte campagna di promozione». Lo ha dichiarato ieri, a margine dell'incontro con le categorie economiche, compresi i sindacati, in cui Pozza ha esplicitato le misure per fronteggiare le ricadute economiche determinate dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Coronavirus. Il presidente Pozza ha, in queste settimane, partecipato a tavoli regionali e incontri, ha parlato con i senatori e gli onorevoli bellunesi, nonché con i sottosegretari Achille Variati, Pier Paolo Baretta e Andrea Martella «per fa sì che costoro facciano azioni al Ministero dell'Econonia e Sviluppo (Mes) e al Ministero sullo Sviluppo economico affinché i vincoli a cui sono tenute le Camere di commercio vengano meno perché le mettono nell'impossibilità di spendere».

LE STRATEGIE

Mario Pozza fa l'esempio, forse, più eclatante: «Il decreto di approvazione dei programmi speciali finanziati dalle imprese con il 20% del diritto annuale (che attende la firma del ministro), che riguardano proprio l'internazionalizzazione, il turismo, la formazione ed il lavoro per i giovani. Con la sua adozione le Camere di commercio potranno spendere immediatamente le risorse ed indirizzarle proprio alle imprese, poiché si tratta per oltre la metà dell'importo di voucher», in Veneto si parla di 7,5 milioni, nelle province di Belluno e Treviso siamo sul milione e 800 mila euro. Il presidente dell'Ente camerale ha fatto cenno anche alla legge di bilancio per l'esercizio in corso «che prevede l'inserimento anche delle Camere di commercio tra gli enti obbligati a non spendere totalmente le proprie risorse per gli interventi di promozione economica. E' una norma ancor più incomprensibile in un momento in cui tali interventi sono urgenti ed indispensabili. Attendiamo celermente una circolare interpretativa del Mise, d'intesa con il Mef, che chiarisca l'esclusione di tale previsione». Anche qui si parla di un altro milione e mezzo. Infine il decreto Tagliaspese, uno dei decreti che, «nel decennio appena trascorso, era nato provvisoriamente nel 2008 ma è tutt'oggi in vigore, e ha coinvolto anche le Camere di commercio e le loro Unioni regionali. Noi siamo stati castigati prosegue il numero uno della Camera di Commercio -, in quanto l'Ente camerale è chiamato a introitare dalle sue imprese un milione di euro per poi versarlo allo Stato. Ma le imprese già pagano le tasse e anche i singoli, come cittadini, le pagano». Pozza conclude: «inutile dire che si tratta di un prelievo che non spetta alla Camera di Commercio, che come mission avrebbe il sostegno e la promozione dell'impresa». E proprio su quest'ultimo aspetto il presidente della Camera di commercio di Belluno e Treviso lancia un forte monito. « Abbiamo molteplici risorse e tante competenze all'interno del sistema camerale, e lo sforzo, per contrastare l'arresto delle attività provocate dall'epidemia in corso chiude il presidente Pozza è mostrarsi uniti e mettersi in rete. Abbiamo bisogno di una campagna promozionale per far riprendere il sistema economico». Ovviamente, anche l'ente camerale dà il buon esempio in questo difficile momento. Tre giorni fa anche la Camera di commercio ha prorogato le misure di gestione dell'emergenza epidemiologica Coronavirus. Sono attivi i servizi erogati agli sportelli camerali con la raccomandazione di preferire, laddove possibile, i contatti tramite i canali e-mail, telefonici o telematici. Nel caso di accesso agli sportelli o agli uffici camerali invitiamo ad attenersi alle regole precauzionali fornite dal Ministero della Salute. Gli impegni in agenda del p residente Mario Pozza e del Segretario generale Romano Tiozzo Pagio restano invariati.

Federica Fant

