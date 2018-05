Il conflitto d'interessi scuote i 5Stelle e la base si scatena contro il Cavaliere

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICA ROMA Il conflitto d'interessi scuote il Movimento. C'è o non c'è più nel programma del governo gialloverde? «Ci sarà nel contratto», assicura a sera il braccio destro di Di Maio, Vincenzo Spadafora. Eppure la psicosi dilaga. «Ma non vedete nel cielo quelle macchie di azzurro e di blu?». Il Cav c'è ma non si vede. Ecco, questa è l'ultima paranoia dei militanti pentastellati che riscoprono la necessità impellente di regolare il conflitto di interessi. Complicato per il possibile esecutivo gialloverde che ha dovuto...