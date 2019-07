Il confine orientale del Friuli finisce all'attenzione della candidata Ue

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA VICENDAUDINE La situazione del confine orientale del Friuli Venezia Giulia finisce all'attenzione della candidata alla presidenza della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la cui attenzione sul tema dell'ingresso in regione di migranti provenienti dalla rotta balcanica è stata richiamata da un'europarlamentare slovena. «Difendo fortemente la libertà di movimento: i confini fisici non sono compatibili con Schengen», ha affermato la presidente Ue in pectore, riferendosi all'ipotesi di barriere fisiche lungo il confine, per altro...