IL CONCORSOROMA Un podio milionario tutto per la Campania. La Lotteria Italia ha decretato i suoi vincitori: i 5 milioni del primo premio sono andati al biglietto G 154304 venduto in autostrada a Sala Consilina, in provincia di Salerno; 2.500.000 euro vanno al tagliando E 449246 venduto a Napoli; terzo premio da 1,5 milioni abbinato al numero E 265607 ancora nel Napoletano, a Pompei; 1 milione di euro al tagliando P 386971 venduto a Torino e quinto e ultimo premio di prima categoria da 500.000 euro al biglietto F 075026 acquistano sulla A1 a...