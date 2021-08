Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL CONCORSOMESTRE Chi c'era, ha esibito il green pass, come del resto era richiesto per il primo concorso pubblico in Veneto dove la certificazione no Covid era requisito essenziale per essere ammessi. Ieri al palasport Taliercio erano 250 (50 in meno di quanto previsto, dopo una precedente preselezione con 1500 candidati a Padova) gli aspiranti a uno dei 22 posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D1 a tempo indeterminato (di...