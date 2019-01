CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOVENEZIA Improvvisato. Perché nel programma anticipato ai 360 invitati che il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro ha ospitato al piano terra e al primo piano della Scuola Grande della Malvasia, il blues di Adelmo Fornaciari non era previsto. Ma si sa, con Zucchero tutto è possibile. Così, negli ultimi minuti prima di mezzanotte, il bluesman reggiano, è salito sul palco che fino a pochi attimi prima ospitava la voce e la band della figlia Irene. E da lì, cappello d'ordinanza in testa, ha recitato il suo atto d'amore per Venezia.IL...