IL COMUNE

VENEZIAEra stato tra i primi ad auspicare una riapertura dei Musei civici prima della scadenza di inizio aprile, indicata dalla Fondazione per consentire il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti, secondo le modalità definite dalle norme di sostegno alle società in crisi da covid. Quella del vicesindaco Andrea Tomaello non era stata un'accelerazione o una puntura di spillo verso il sindaco Brugnaro, ma la sottolineatura di un aspetto della decisione presa. E cioè: se le condizioni di mobilità lo avessero consentito, i Musei avrebbero riaperto. E così è stato ieri. «Ho sempre sperato in un'apertura - ha spiegato ieri Tomaello - Abbiamo deciso di aprire nei giorni del Carnevale, momento storico e fondamentale per la città anche se nei week-end da decreto non è ancora possibile. Un buon segnale per Venezia e per il Veneto». Un'opportunità significativa per la città in cui il Carnevale quest'anno si tiene esclusivamente online. Questi giorni di apertura serviranno anche da prova: «Vediamo come va, se ci sono buone risposte potremmo valutare altre aperture più avanti a marzo. L'aspettativa è che ci sia parecchia gente, ma bisognerà vedere i numeri di questi giorni. Ovviamente non si potrà aprire indistintamente per cinque giorni alla settimana dalla mattina alla sera perché economicamente non si reggerebbe, ma c'è la voglia di trovare soluzioni per dare la possibilità alle persone di poter accedere ai musei», dice il vicesindaco, spiegando che in questo caso per le visite si è data precedenza alle ore pomeridiane e serali proprio per permettere a chi vive in terraferma di arrivare in città anche dopo l'orario di lavoro.

Francesca Catalano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA