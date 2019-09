IL COMUNE VENEZIA La deriva della speculazione turistica si sta mangiando gran

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMUNEVENEZIA La deriva della speculazione turistica si sta mangiando gran parte della vita normale di Venezia. Il mercato immobiliare ne è la componente più importante, ma il Comune ha le armi spuntate e fino a quando la disciplina civilistica delle locazioni non distinguerà tra locazione ordinaria e locazione turistica o breve, le città come Venezia saranno in mano al mercato.«Armi spuntate, ma quello che possiamo fare lo stiamo facendo - spiega Luciana Colle, vicesindaco e assessore alle Politiche abitative - a cominciare dai 7...