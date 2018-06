Il Comune: un accordo con i privati per la nuova caserma al Tronchetto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO PRESIDIO VENEZIA La caserma dei carabinieri al Tronchetto si farà. Parola del sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che ieri, dopo aver presenziato alla cerimonia per l'anniversario dell'Arma, ha rassicurato i giornalisti riguardo al progetto. «Stiamo andando avanti nell'accordo con i privati - ha detto il sindaco - accordo complicato, perché riguarda una revisione completa, ma è quasi pronto». Il progetto non è stato abbandonato, è sulle carte. «La caserma c'è, assolutamente - afferma Brugnaro - non è mai stata tolta. Non...