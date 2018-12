Il Comune taglia un anno di tasse: con 26 riaperture ripartono i negozi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INIZIATIVAPADOVA Un successo. Di questi tempi pieni di grandi catene e acquisti online aprire un negozio più che una sfida può sembrare una pazzia. Invece l'anima del commercio non si è spenta. Basta un piccolo aiuto. Sono ben 26 gli esercizi che, grazie alla detassazione per un anno proposta dal Comune, hanno riaperto locali sfitti da più di un anno. Una rete di lavanderie, bar, estetisti, pasticceri, negozi di tessuti che si è espansa in tutto il territorio, non rimanendo confinata al centro.GENERINomi noti e meno noti. Ad esempio la...