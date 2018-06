Il Comune punta sul Museo navale «Uno scandalo come è adesso»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA Riaprirà ufficialmente a luglio il Museo Storico Navale della Marina Militare che si trova all'Arsenale, sulla riva San Biasio. La sua gestione è affidata ai Musei Civici e a Vela, ma negli ultimi tre anni è rimasto chiuso per la messa in sicurezza della struttura da parte della Marina. La direttrice della Fondazione Muve, Gabriella Belli, ieri in commissione a Ca' Farsetti ha parlato della situazione, ma ha anche definito il museo non degno di Venezia, in quanto carente di un progetto museografico.LE CARENZE«Riapriremo...