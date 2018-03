Il Comune premia la 49enne disoccupata che si è tuffata nel rio dell'Anconeta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL GESTOVENEZIA Il Comune vuole premiare Sara, la 49enne di Cannaregio che mercoledì sera ha salvato un bimbo di 7 anni scozzese, tuffandosi nelle acque del rio dell'Anconeta. Ca' Farsetti sta preparando la consegna del premio Città di Venezia a San Marco che il sindaco Luigi Brugnaro attribuisce dallo scorso anno ogni 25 aprile alle eccellenze veneziane. E tra queste eccellenze, c'è anche Sara. Non solo, ma per lei si è anche mosso l'assessore ai servizi sociali Simone Venturini, per vedere di risolvere la sua situazione abitativa e...