IL COMUNEPADOVA «Deve prevalere il buon senso». A palazzo Moroni la parola d'ordine è: gettare acqua sul fuoco. Il parcheggio alla Prandina è uno degli argomenti più esplosivi per i complicati rapporti che sostengono la maggioranza e per questo si vuole evitare ogni fuga in avanti.In questo senso vanno le considerazioni del sindaco Sergio Giordani. «Non ci sono parti di maggioranza più ragionevoli, c'è un sindaco che sa assumersi le responsabilità delle scelte e una squadra coesa che s impegna ogni giorno - sottolinea il primo...