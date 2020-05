LA PROPOSTA

BELLUNO «Esercenti, il Comune non può cancellare le imposte, ma può diminuirle e fare molte altre cose». Il consigliere di opposizione Raffaele Addamiano risponde così al centinaio di gestori di bar, ristoranti e pizzerie del Comune di Belluno, costretti alla chiusura da quasi tre mesi, che lo scorso 28 aprile hanno sottoscritto l'appello al sindaco Jacopo Massaro, al consiglio comunale e per conoscenza, ai parlamentari bellunesi, ai consiglieri regionali bellunesi per chiedere la cancellazione dei tributi dell'anno 2020. Dopo la risposta dell'onorevole Luca De Carlo (Fratelli d'Italia), ieri è arrivata anche quella del consigliere di opposizione, Raffaele Addamiano (Obiettivo Belluno).

L'ANALISI

«Se è vero che le Amministrazioni locali non possono cancellare le loro imposte, hanno la possibilità di differirle e di diminuirle esordisce il consigliere -. Così come è vero che il comune di Belluno ha a oggi un avanzo di amministrazione pari a 9.151.884,16 euro di cui 3.728.854,81 euro sono fondi liberi disponibili alla spesa e 99.753,57 euro sono fondi per investimenti e che è stimata, secondo le parole dell'assessore di riferimento (Lucia Olivotto Ndr), a causa della pandemia una perdita potenziale per le casse pubbliche di circa 2 milioni». Addamiano prosegue ricordando agli esercenti che «recentemente i sette sindaci dei capoluoghi della regione del Veneto hanno inoltrato al governo centrale la richiesta di rendere il loro rispettivo avanzo di amministrazione libero da vincoli di spesa in modo da avere più soldi da destinare al territorio».

LA POLEMICA

Non manca una nota critica al governo, con riferimento alle disponibilità finanziarie immediate per le imprese tramite le banche: aspetto che per Addamiano «non depone a favore di una liquidità intelligente». Raffaele Addamiano ha riflettuto sulla questione e arriva a dire ai gestori dei locali «quello che, a mio avviso, ora realisticamente fattibile è istituire un tavolo locale permanente di confronto tra pubblico e privati al fine di discutere assieme le possibili e praticabili soluzioni a questa drammatica crisi sanitaria ed economica (ad esempio, ivi proponendo l'abolizione dell'obbligo dello scontrino elettronico e del tetto al contante)», utilizzare i fondi derivanti dallo sblocco dell'avanzo di amministrazione, utilizzando, così, la quota libera per finanziare la spesa corrente. Igienizzare i locali degli esercizi commerciali «con macchinari sanificatori all'ozono acquistabili dal comune e messi a turno gratuitamente a disposizione di tutti gli esercenti (vedi, al riguardo, il recentissimo esempio di Cittadella)». Addamiano prosegue con l'elenco. «Operare fin da subito una campagna promozionale e pubblicitaria di Belluno come città sicura e meritevole di essere visitata, specie dal turista italiano, con slogan del tipo: Per acquistare in sicurezza -dal virus- vieni a Belluno, perla delle Dolomiti)». Il capogruppo di Obiettivo Belluno pensa anche a ricalibrare la destinazione degli investimenti comunali discrezionali, autorizzare l'aumento della superficie di suolo pubblico utilizzabile dagli esercenti per ovviare al necessario distanziamento sociale tra i clienti che porterà a una riduzione drastica degli attuali spazi disponibili. «Credo, naturalmente, che quanto sopra rappresenti soltanto una prima, parziale traccia del lungo percorso da seguire per affrontare al meglio la cosiddetta Fase 2 e, assieme a essa, un futuro nuovo pieno di incognite, ma penso anche che sia dovere di ogni amministratore pubblico quello di rispondere con celerità, nonchè con sano pragmatismo alle ansie e alle giuste aspettative dei suoi cittadini».

Federica Fant

