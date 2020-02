COMUNE

VENEZIA In Comune ci sono 205 assunzioni in vista, per ripristinare (in parte) il personale fuoriuscito in passato e che si prevede lascerà il lavoro nel corso del 2020. Il Piano assunzioni è stato approvato ieri mattina in giunta. Per la Cgil però si tratta di uno specchietto per le allodole e oggi porterà i lavoratori a manifestare in Prefettura.

«Dopo un attento e puntuale lavoro di ottimizzazione della struttura amministrativa siamo ora nel pieno di una fase di assunzioni, iniziata già l'anno scorso- ha detto il sindaco Brugnaro - e che ci permetterà di avviare concorsi, nel 2020, finalizzati a ulteriori 205 assunzioni, in gran parte rivolte ai giovani, nell'ottica di un progressivo ringiovanimento dell'intero comparto. In questo modo sarà possibile migliorare ulteriormente la macchina comunale, adeguandola sempre di più alle esigenze dei cittadini».

Le complessive 205 nuove assunzioni (a fronte di 92 pensionamenti previsti nel 2020) fanno seguito alle 266 stabilite dal piano occupazionale del 2019 (a fronte, allora, di 182 pensionamenti) e saranno suddivise tra vigili (100), maestre (4, oltre ad ulteriori 9 già previste per il 2020 dal precedente piano occupazionale), tecnici (33), amministrativi (50), assistenti sociali (8), giuristi (6), dirigenti (4).

«Un piano mirato sui giovani che andrà a potenziare servizi strategici aggiunge l'assessore alle risorse umane Paolo Romor - e che testimonia come questa amministrazione si stia impegnando ad assumere nuovi dipendenti dopo aver reperito le risorse necessarie e, scrupolosamente, deciso di destinarle prioritariamente ai servizi richiesti dalla cittadinanza. Abbiamo reso la macchina comunale più agile ed efficace, con un numero di dipendenti minore e una struttura apicale più snella (i direttori sono passati da 25 a 13 e i dirigenti di ruolo da 64 a 43), ma più orientata alle necessità dei cittadini. I concorsi avranno delle quote riservate agli interni. Infine, un ultimo grande risultato, frutto di un lungo lavoro di confronto tra Amministrazione e i rappresentanti dei lavoratori comunali: la firma di un contratto decentrato».

Molto critico il segretario della Cgil Daniele Giordano.

«Ancora una volta il Comune punta sulla propaganda della sicurezza (la metà dei nuovi assunti saranno vigili) e non dà risposte adeguate ad altri settori che sono al collasso come anagrafe, stato civile, Urp che hanno visto l'organico scendere del 20%, non vengono potenziati i servizi educativi. A fronte di questo piano - conclude - sono stati lasciati a casa precari che erano una risorsa per il Comune visto che lavoravano da moltissimo tempo in quegli uffici ora in forte sofferenza e conoscevano il lavoro».

