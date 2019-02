Il Comune: «La Ztl si pagherà per auto e non per persona»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOVENEZIA «La Ztl si paga ad automobile e non a persona ed è probabile che ci sia una premialità per chi arriva prenotando il posto auto. Lo scopo della Ztl è di gestire i flussi in modo da evitare trasbordi furbetti con l'auto dalla terraferma a Venezia per eludere il contributo di accesso. Non certo per fare cassa».Lo specifica il Comune rispondendo alla polemica sollevata dal Gruppo 25 Aprile su un presunto conflitto di interessi che riguarda il gruppo Umana, che il sindaco Luigi Brugnaro da circa un anno ha consegnato nelle mani...