L'Associazione dei Ristoranti della Buona Accoglienza, fondata nel 1991, è un gruppo di 16 ristoratori veneziani impegnati a difendere la vera Qualità nella ristorazione, promuovendo al tempo stesso l'economia del territorio e la cultura locale. L'insieme delle nostre attività rappresenta nell'arco dell'anno una media di 200 posti di lavoro, al servizio di circa 380.000 coperti.

L'eccezionale sequenza di acque alte dello scorso anno ha arrecato danni nei nostri locali (e in quelli di molti nostri colleghi), costringendoci a periodi di chiusura più o meno lunghi. La pesante comunicazione che è seguita ha allontanato gli ospiti della Città, arrecando danni ancor peggiori, riducendo radicalmente le entrate, rendendo così difficile, se non impossibile, il pagamento delle stesse fatture per i danni subiti, condizione necessaria per gli eventuali rimborsi.

L'epidemia del Coronavirus, con il suo strascico mediatico internazionale, arriva ora a dare il colpo di grazia: cancellazioni del 90% delle prenotazioni nei prossimi 2 mesi, sostanziale scomparsa dell'ospite di passaggio. Siamo, come l'intero comparto della ristorazione e dell'ospitalità, sull'orlo di un vero disastro economico, con le ovvie ripercussioni su lavoratori e fornitori. Servono provvedimenti immediati e drastici! Chiediamo, perciò, un azione decisa da parte dell'Amministrazione Comunale che dovrebbe concretizzarsi in primo luogo con un annullamento della Tari (non un semplice rinvio come annunciato), almeno per la prossima rata, e lo stesso per l'imposta sui plateatici che restano impietosamente vuoti, ma per i quali non solo paghiamo la concessione ma anche un'ulteriore Tari. Chiediamo altresì che il Comune, insieme con gli enti preposti alla promozione turistica, organizzi e finanzi un'incisiva campagna di comunicazione positiva, in contrapposizione a quella falsa e gratuita di certa stampa nazionale ed estera che ha in questi giorni letteralmente demolito l'economia cittadina.

Un'azienda fallita è solo un peso per la Città: chiediamo che ci venga data la possibilità di essere ancora presenti al momento della ripresa e di ritornare a essere parte attiva della vita di questo meraviglioso territorio. L'Associazione, assieme a molti colleghi del comparto, crede in un'altra Venezia che purtroppo viene raramente rappresentata, ma che ci appartiene intimamente come Veneziani. Un'idea di Città distante dalle logiche dei grandi numeri, che attragga un turismo interessato e rispettoso dei suoi sorprendenti valori urbanistici, culturali e ambientali.

Associazione Ristoranti

della Buona Accoglienza

Venezia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA