LIDO

(L.M.) Prolungare l'attività dell'istituto Campostrini di qualche mese almeno fino a fine emergenza in modo da poter poi programmare il trasferimento delle ospiti, in altra struttura, in sicurezza. È questa la richiesta che l'assessore alle Politiche sociali Simone Venturini, ha dato mandato di verificare ai suoi uffici e di presentare alle religiose dell'ordine delle Sorelle Minime della Carità di Maria Addolorata. Ieri Venturini, ricevuta la notizia, ha subito chiesto agli uffici dei Servizi sociali di Ca' Farsetti di prendere contatto con la Superiora generale della Congregazione che ha sede a Verona e da cui dipende anche il pensionato per signore anziane che le suore gestiscono, sulla struttura di loro proprietà, da più di 90 anni.

Entro metà settimana, insomma, Ca' Farsetti conta di capire quali margini di manovra ci possono essere con le religiose. Il Comune ha assicurato di essere pronto a fare la propria parte e ad assicurare un sostegno, ben sapendo però che la struttura che accoglie 36 signore autosufficienti non è tra quelle pubbliche gestite direttamente dal Comune e nemmeno dalla Regione. Perciò trovare una soluzione, come hanno chiesto anche i familiari delle ospiti, non sarà cosa facile. Ma almeno si è aperto un dialogo, anche perché il tempo stringe. Sono attualmente 15 le pspiti che devono essere trasferite, le Suore Campostrini hanno già annunciato la disdetta alla cooperativa che gestisce i servizi ricettivi del pensionato, dal primo marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA