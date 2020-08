Niente festeggiamenti paesani: annullato il sagrone di Vigonovo e la sagra della Beata Vergine del Perpetuo Soccorso nella frazione di Tombelle.

La Giunta comunale, dopo avere preso atto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 16 agosto 2020, ha deciso di sospendere i tradizionali festeggiamenti paesani che avrebbero dovuto svolgersi la seconda e la terza domenica di settembre a Vigonovo e le sagre della frazione Tombelle che avrebbero dovuto aver luogo durante il primo week end di settembre.

La sofferta decisione è stata presa dall'Amministrazione comunale con una delibera di Giunta datata 19 agosto. «È stato enorme il nostro dispiacere nel decidere di non consentire alle famiglie e ai bambini di godere della gioia delle sagre, delle giostre e degli intrattenimenti che volontari, parrocchie ed associazioni propongono ogni anno nelle occasioni dei festeggiamenti di settembre ha detto in prima persona il sindaco Andrea Danieletto - Purtroppo gli indicatori confermano che la pandemia è ancora in atto e settembre, con l'inizio delle scuole e le votazioni, sarà un momento di grosso impegno e di attenzione da parte di tutti noi. La decisione è molto travagliata e prima di assumerla è stata oggetto di varie discussione ed incontri. La nostra attenzione è e sarà massima soprattutto nel prendere decisioni che tutelino il più possibile la salute dei nostri cittadini». (v.com.)

