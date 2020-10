Influenza e Covid: Palazzo Rosso punta sulla prevenzione. «Nella pubblica amministrazione la sicurezza e la salute dei lavoratori sono importanti non solo per tutelare il cittadino e al sua famiglia spiega l'assessore al personale Francesca De Biasi -, ma anche i cittadini che a lui si rivolgono attraverso gli sportelli e le attività che il Comune svolge». E allora via libera alla campagna di vaccinazioni per i dipendenti di Palazzo Rosso. Nei giorni scorsi, in allegato alla mail dell'Ufficio sicurezza che avvisava dell'avvio della campagna di vaccinazioni antinfluenzale per i dipendenti comunali, l'assessore ha invitato calorosamente i lavoratori a sottoporsi alla profilassi per mantenere sereno l'ambiente di lavoro. I sintomi di influenza e Covid 19, si sa, possono essere simili e potersi mettere al riparo quanto meno dal male di stagione è già un buon modo per tutelare sé e gli altri. «In questo periodo così incerto ha scritto De Biasi ai dipendenti comunali essere tutelati rispetto al virus influenzale stagionale può permettere sia di evitare una confusione tra questi sintomi e quelli da Covid 19, sia prevenire una fragilità ulteriore nell'eventualità di incontrare il Covid». L'assessore ha precisato come la scelta rientri nella libertà di ciascuno, ma ha sottolineato come sarebbe auspicabile che tutti si sottoponessero alla punturina. Sul fronte coronavirus l'invito è stato quello di scaricare l'app Immuni per tenere traccia dei contatti.A.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA