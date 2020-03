FOSSO' - (V.C.) Un caso di coronavirus a Fossò. Lo ha annunciato ieri sul canale facebook comunale, la prima cittadina Federica Boscaro. «La Direzione dell'Ulss 3 Serenissima ci ha informato che un nostro concittadino è risultato positivo per il coronavirus: sta bene ed è in isolamento fiduciario presso la propria abitazione. Gli auguriamo di riprendere presto le sue normali attività e raccomandiamo a tutti di continuare a seguire semplicemente le raccomandazioni indicate dalle Autorità sanitarie». Il comunicato ha immediatamente scatenato delle reazioni sui social. «Vogliamo sapere chi è per capire se ultimamente abbiamo avuto contatti con questa persona - scrivono in molti - Il sindaco ci deve dire se è un negoziante o qualcuno che può avere avuto rapporti stretti e di vicinanza con gente di Fossò». Ma su tale argomento l'Amministrazione comunale di Fossò è ovviamente irremovibile. «Seguiamo attentamente le indicazioni consigliate dalle competenti autorità, anche in conformità alla legge sulla privacy», fa solo sapere il vice sindaco Maurizio Lunardi. L'unico dato conosciuto per momento è che il malato era già stato individuato da qualche giorno dalle autorità sanitarie veneziane e fa parte dei casi di persone positive al tampone già segnalati. Sarebbe comunque asintomatico, quindi come detto in isolamento a casa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA