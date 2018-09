Il Comune a 20 famiglie no-vax: «In regola o i figli non entreranno»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOPADOVA Nidi e scuole per l'infanzia comunali, 20 bambini no vax non si presentano in aula. Nessun alunno lasciato fuori, ma una ventina di famiglie avranno tempo fino alla fine di ottobre per regolarizzarsi, altrimenti i loro figli non portano più frequentare gli istituti di competenza comunale. Ieri mattina è suonata la prima campanella per i 1.890 bambini che frequentano i 17 nidi comunali e le 10 scuole dell'infanzia che fanno capo a palazzo Moroni. A tenere banco, il primo giorno di riapertura degli asili, come avviene da oltre un...