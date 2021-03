Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL COMMERCIOVENEZIA Luci accese, porta spalancata e poltrone sigillate. E' la protesta silenziosa e solitaria di Irene Pitzalis, in arte Figaro, l'unica barbiera di Venezia. Il suo negozio si trova in Salizada San Lio, una bottega aperta dal lontano 1957 e gestita da Giovanni, padre di Irene, dal 1968 sino al 2015. Come tutti i parrucchieri ed estetisti in zona rossa, anche Irene, 48 anni, di origine sarda, ha dovuto sospendere l'attività...