IL COMMERCIO

VENEZIA Da zona rossa a zona arancione: solo tre giorni di apertura per i negozi (da ieri a domani, mentre bar e ristoranti continueranno a essere chiusi), ma la sostanza non cambia: il lockdown natalizio non ha fatto altro che dare una nuova mazzata di destini dei commercianti. Almeno a sentire chi opera nel settore moda, artigianato e ristorazione. In un anno già travagliato, in cui i fatturati sono crollati a causa dei mancati spostamenti dei turisti, la città ha sopperito anche all'ennesimo sacrificio, restando in linea con il resto del 2020.

ABBIGLIAMENTO

Il termometro delle Mercerie lo offre Federica Caner, del negozio Lacoste: «A Natale ci sono sempre molti turisti, si è sentita la mancanza. La chiusura del 24 dicembre non ha giovato, dato che il cliente dell'ultimo minuto c'è sempre. Così come il blocco tra i Comuni, dato che abbiamo visto che la mattina si lavorava, mentre al pomeriggio no. In questo periodo senza turisti, ringrazio i veneziani, abbiamo scoperto persone che non avevamo mai visto prima e che costretti in città, sono venuti qui». Essendo parte di un marchio mondiale, il negozio ha un sistema di programmazione e analisi molto accurato: «Dai dati reali registrati l'anno prima c'è stato un trend costante del -89% di entrate in negozio. Nonostante questo, abbiamo registrato un calo del 30% di fatturato». Questo permette di capire come il calo sia stato ammortizzato dai veneziani, nonostante il forte contrasto dell'e-commerce: «È salito del 70%». Per il negozio, che è il quarto in Italia, tutto sommato nel mar di lacrime un po' si è tenuto, grazie proprio ai locali, su cui si ripongono le attese e le prospettive per oggi e domani, prima della chiusura imposta fino al 4 gennaio: «Dal 27 partivano i pre-saldi, questa volta saranno concentrati in tre giorni».

L'EDITORE

Il Natale invece ha portato bene a Franco Filippi, storico editore veneziano: «Alla fine nell'ultima settimana si è recuperato qualcosa. Il bilancio annuale racconta di un meno 60/70%, ma a dicembre, non so perché, un paio di titoli sono andati molto bene, grazie ai clienti abituali. Scolta che te conto e la Storia di Venezia per bambini su tutti, ma anche I serajanti». Gente che però va in libreria da fuori città: «Sono pochissimi i veneziani, tra il fatto che siamo restati in pochi e chi preferisce altri punti vendita, lavoro di più con I foresti». Mentre sulle prospettive future Filippi spiega: «Ho qualche riserva, tutti ci auguriamo il meglio, ma vedo molta improvvisazione».

LA PASTICCERIA

Da ultimo, Antonio Rosa Salva, dell'omonima pasticceria: «Noi lavoriamo poco con il turismo, ma la nostra clientela sì. Negozi, uffici e hotel chiusi hanno portato meno lavoro in questo periodo, con un calo del 60-70% rispetto all'anno scorso. In questo periodo, chi veniva la vigilia di Natale ha preferito anticipare al 23». Rispetto alla prossima chiusura, Rosa Salva crede sia meglio non aprire per il solo take away: «Si tratterebbe di elevati costi fissi a fronte di ricavi incerti. E questo vale sia per calle Fiubera, che per San Giovanni e Paolo e Mestre».

L'ABBIGLIAMENTO A MESTRE

Dopo un Natale messo in quarantena con l'entrata in zona rossa, anche i commercianti mestrini dei negozi passati ieri in quella arancione e aperti (ma non tutti, alcuni in centro resteranno chiusi fino al 7 gennaio), raccontano le difficoltà del primo lockdown. E tracciando un bilancio dell'anno horribilis trascorso causa pandemia, confidano nel vaccino come una speranza per la ripresa dell'economia. Celana New, in Riviera Magellano, dal 1. novembre ha scelto l'orario continuato e l'apertura al lunedì mattina per garantire il servizio, agevolando i clienti costretti alle limitazioni imposte dal Covid. «Durante il primo lockdown - dice Giulia Carloni, titolare del negozio - siamo stati chiusi molto tempo, ma abbiamo lavorato online, soprattutto con i social: ci siamo inventati degli outfit da casa, oltre ad attivarci con le consegne dei capi a domicilio». Una volta riaperta l'attività in estate, Celana New ha continuato a lavorare, ma a novembre con lo scoppio della seconda ondata, ha variato gli orari. «In vista del Natale spiega Giulia Carloni - abbiamo scelto il continuato, pensando potesse essere d'aiuto. La gente si è abituata a vederci aperti, e tenendo duro nonostante lo smart working di molti clienti, questi poi sono venuti in pausa pranzo».

L'ERBORISTERIA

Per Doriano Calzavara, titolare di diverse erboristerie in una decina di centri sparsi nel Nordest, il secondo lockdown è peggio del primo. «Se dai primi di marzo, con la prima ondata Covid, abbiamo subito una chiusura totale e la copertura dei dipendenti con la cassa integrazione da parte dell'Inps, ora anche se non siamo chiusi, con le limitazioni del sabato e della domenica perdiamo il 45-50 per cento del fatturato: e non abbiamo né ristori né cassa integrazione, ma i costi pieni di bollette, affitti, dipendenti».

Se i danni economici sono stati più pesanti per i lavoratori allo scoppio della pandemia, ora è molto più grave per le imprese, con serie ripercussioni nel 2021. Uno dei pochi settori a salvarsi è stato quello di articoli per la casa. «Durante il primo lockdown racconta Debora Esposti, titolare dell'omonimo negozio di articoli per la casa di via Manin - siamo stati operativi online, e abbiamo lavorato con consegne a domicilio, approfittando per rinnovare il sito di e-commerce. Il Covid ha risvegliato l'interesse di acquisti per la casa, anche per questo Natale e Capodanno dove tutti dovranno trascorrerlo per forza. Noi ci siamo dati da fare, nelle difficoltà riusciamo a rimanere a galla». (t.borz-f.spo.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA