VENEZIA Chiusura totale senza coprirsi più dietro l'economia. Il bilancio della piazza veneziana è unanime quanto imprevisto. Artigiani e negozianti, titolari di bar e ristoranti, tutti concordi per tagliare la testa al toro. Un mese di fermo e la speranza riposta in dicembre, tradizionalmente florido dal punto di vista delle vendite e del flusso turistico. Questo il loro messaggio di risposta all'ordinanza emanata ieri dal governatore della regione Zaia. «È una presa per i fondelli», il responso univoco dei lavoratori del centro storico. La sensazione condivisa tra le categorie più esposte all'ulteriore stretta è di una tolleranza ridotta ormai ai minimi termini. Tra i punti del provvedimento, a destare maggior scalpore, è quello dedicato allo struscio in centro.

COS'È CENTRO?

Cosa significa a Venezia, si domandano perplessi Stefano e Daniele Attombri, artigiani del vetro veneziani, non passeggiare nel centro storico?. Una contraddizione in termini, effettivamente, per un capoluogo integralmente pedonale. L'atelier degli artisti, ad esempio, si trova sotto ai portici in Campo San Giacometto, in Erbaria, canonico luogo di ritrovo all'ora dell'aperitivo. «Basta lasciare spazio all'interpretazione. Consentire l'apertura ai negozi senza la possibilità fisica al cliente di interfacciarsi con la vetrina, con la bottega, equivale a mascherare un lock-down. Tanto vale...». Per non parlare poi della plausibile ipotesi che la regione possa a breve cambiare colore, e così griglia normativa di riferimento. «Se diventiamo rossi - si chiedono rassegnati i fratelli Attombri - chi arriverà in città, senza nemmeno essere accolto da un ristoro essenziale?».

CONTROLLI INUTILI

Rispetto alla spinosa problematica dell'affollamento in piazza di domenica scorsa, il giudizio è netto. «Sugli scalini della chiesa - indicano oltre le collane di perle - dei poliziotti hanno intimato a un gruppo di ragazzini di disperdersi e indossare le mascherine. Svoltato l'angolo è tornato tutto come prima».

Il deterrente delle autorità sul territorio sembra non garantire l'efficacia sperata. Appellarsi al senso civico, d'altra parte, sta risultando utopico. «Conte, Zaia, o chi per esso, deve prendere una decisione. Questo scaricabarile tra le istituzioni prolunga un'agonia». Un'angoscia, che compie un anno, dopo la tragica notte dell'Acqua Granda dello scorso autunno. Analogo, il parere di Jacopo Tonetti, gestore del bacaro in Corte dell'orso a Rialto. «Se chiudiamo tutti per un mese, a Natale potremo forse ripartire». Sentenza questa, condivisa nelle calli limitrofe a Campo San Bartolomeo, da Rialto a San Marco. «Accorciare i tempi ed entrare in un lock-down vero e proprio», è l'eco di Andrea, dalla osteria vineria gastronomica Sepa. «Tuteliamoci chiudendo tutti», è l'appello concorde di Alessandro Salvadori, titolare del negozio Materialmente. Una mano sulla coscienza dunque, per cui la stretta dovrebbe partire dal basso, per amor proprio degli stessi veneziani. La pazienza è allo stremo, non tuttavia collaborazione e grinta.

SAN MARCO

Dalle mercerie, arteria commerciale della città, al cuore di Piazza San Marco, il paesaggio siderale è continuo. Il riverbero di un'ecatombe firmata dall'acqua e dal virus, si rincorre nelle calli vuote, puntellate dall'ormai troppo prevedibile scritta: affittasi o chiuso per manutenzione. In Piazza, una manciata di vetrine a illuminare come lucciole smarrite i tre lati delle Procuratie, vecie e nove. Linda e Vincenzo, dalla galleria d'arte che precede le serrande del Lavena, Volenti o nolenti, costantemente sotto ai riflettori, qui tutti hanno dovuto attivare le disposizioni previste. Inutile.

«Il susseguirsi di ordinanze è uno stillicidio che mostra tutti i nodi venuti al pettine nella gestione cittadina», evidenzia Alberto Nardi, proprietario della gioielleria che porta il nome della sua famiglia. Dall'acqua - dopo un anno finalmente domata dal Mose - e dalle onde, che registrano sui grafici la curva pandemica, che cosa emerge? La necessità di pensare a una Venezia del futuro. Una metropoli da abitare. Un gioiello di bellezza e cultura, non dimentica del suo volto e respiro umani.

Costanza Francesconi

