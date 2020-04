LA SITUAZIONE

PADOVA Fase due? Sì, ma a singhiozzo. Da qui al 18 maggio seimila attività del commercio padovano, il 60% del totale, continueranno a tenere la serranda abbassata. A partire da quella data molti negozi potranno riprendere l'attività. Molti, ma non tutti. Considerando lo stop fino a giugno per esercizi pubblici, centri estetici e saloni di bellezza, infatti, ad aprire a metà mese saranno sette attività su dieci. Il dato emerge dall'Osservatorio di Confesercenti, associazione di categoria tempestata in questi giorni di telefonate da parte di imprenditori imbufaliti, scalpitanti o preoccupati. Le imprese attive a Padova nell'ambito del commercio sono circa 10 mila e coinvolgono complessivamente 36 mila lavoratori.

I NUMERI

L'indagine di Confesercenti dice anche molto altro. I consumi complessivi sono calati quasi del 10% confrontando l'ultimo bimestre con il periodo marzo-aprile 2019. Hanno nettamente aumentato il proprio fatturato gli alimentari sfruttando anche la chiusura dei centri commerciali (+50%), mentre i tabaccai non hanno fatto registrare incrementi nonostante l'opportunità di tener aperto. La situazione del comparto moda viene definita disastrosa con una perdita calcolata di 80 milioni nei vari negozi d'abbigliamento della provincia di Padova. La possibilità di vendere a domicilio oppure on-line consente di recuperare il 5% del fatturato: briciole dicono amaramente da Confesercenti. I settori più tartassati sono quelli dei pubblici esercizi e della ristorazione (3.600 in tutta la provincia) e quello extra-alberghiero (affittacamere e bed and breakfast), con incassi pressoché azzerati.

«Siamo davanti ad un mercato totalmente bloccato scuote la testa il direttore Maurizio Francescon e penso soprattutto al settore moda. Riaprire il 18 maggio vuol dire, di fatto, perdere totalmente l'opportunità della stagione primaverile. Un grande problema, a livello generale, è che non esiste un quadro di riferimento da seguire per le riaperture ma solo delle indicazioni di massima. Sento parlare di plexiglass o altri tipi di barriere, ma servirebbero direttive certe. Continuo a ripetere che l'apertura dovrebbe essere resa possibile in base alla sicurezza delle attività, non ai codice Ateco. Il malessere è tanto: qui nessuno intende creare disordini o fare azioni illegali, ma tanti non ce la fanno davvero più».

LE IMPRESE

Complessivamente sono invece 32 mila le imprese padovane pronte a riaprire i battenti il 4 maggio, per un totale di 112 mila lavoratori. Il quadro emerge dall'analisi di Fabbrica Padova, centro studi dell'associazione Confapi (Confederazione della Piccola media industria). Le imprese potranno rimettersi in moto se saranno in possesso dei protocolli di sicurezza adeguati: mascherine, guanti e igienizzanti, ma anche un maggior distanziamento tra gli addetti e riorganizzazione dei turni di lavoro.

In fermento anche il settore automobilistico. Il decreto del presidente del consiglio prevede infatti da lunedì la riapertura delle attività del settore automotive che si occupano di commercio all'ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli e che consente, quindi, di lavorare alle concessionarie. Nella provincia di Padova le attività del comparto automobilistico sono 2.215. Il calcolo è di AutoScout24, portale internazionale di annunci sul mondo delle auto e delle moto. Saranno consentiti anche i passaggi di proprietà. Intanto prosegue senza sosta il lavoro dello Spisal (Sicurezza sul lavoro) con ispezioni sia nelle grandi industrie che nelle piccole ditte: l'obiettivo degli uomini dell'Ulss 6 è che siano rispettate distanze di sicurezza e protezioni.

Gabriele Pipia

© RIPRODUZIONE RISERVATA