L'ADDIO

BELLUNO Tutto in pochi, pochissimi, giorni. Dalla vita alla morte. E così non incroceremo più il suo sorriso coinvolgente, non rideremo più per le sue battute. Stefano, Teno, Bristot non c'è più. Ha chiuso gli occhi ieri nel reparto Covid dell'ospedale San Martino. Solo il 23 aveva scoperto il virus con un tampone. Pochi giorni dopo il ricovero in ospedale. L'ossigeno, e il cuore che smette di battere. Belluno, nel passa parola, è ammutolita. Non vuole crederci. Classe 1958 in città lo conoscevano tutti: atletico, sportivo, con la smodata passione per i motori. Era stato pilota di rally, partecipando, anni fa, a gare di velocità in salita con la sua Opel Kadett: Belluno-Nevegal, Pedavena-Croce d'Aune.

GLI AMICI

«Adorava, peraltro, le auto italiane, come la Stelvio e si arrabbiava se gli si diceva che non valevano un granché ricorda Gabriele Zanchetta non si perdeva un gran premio di F1, e andava a vedere le gare di rally in giro per l'Italia». Con Zanchetta i viaggi erano in moto, in sella alla sua BMW GS1200. «Il compagno di viaggi ideale, sempre di buon umore conclude Zanchetta, senza nascondere lo scoramento - mi hanno riferito che fino a tre giorni fa mangiava piatti di polenta». Altri amori, oltre alla famiglia: sci e mountain bike. «Ci conosciamo da quando eravamo ragazzi del gruppo piazzaioli a raccontare è Giancarlo Ingrosso - era purista dello sport, convertito a fatica come me anche alla e-bike. Quest'estate scendevamo, sul fango, dal rifugio Chiggiato. Stefano cadde e si ferì ad un ginocchio, ma non volle andare in ospedale per paura del Covid. Si fece cucire sulla rotula 15 punti, privatamente».

