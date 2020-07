IL COMMERCIO

MESTRE Il doppio di una profonda crisi. Nessun turista per strada. E forse il peggio deve ancora venire. Uno studio della Confesercenti Metropolitana Venezia Rovigo, per valutare l'andamento delle categorie di vendita rispetto alle rilevazioni precedenti, mostra come nel centro di Mestre la percentuale di negozi al piano terra chiusi, su un totale di 700 vetrine, sia pari al 24,61%. «Pensate che quando abbiamo il 12% la consideriamo crisi nera», commenta il vicedirettore dell'associazione Michele Lacchin.

«Il fenomeno delle attività chiuse è molto significativo per misurare la temperatura della rete commerciale - spiega - e in questo momento ancora di più, perché possiamo confrontare le situazioni pre e post lockdown, anche se quest'ultimo non è ancora veramente iniziato». Tra i due periodi i dati rivelano un incremento delle chiusure di quasi 20 unità. Alla fine di febbraio, infatti, prima della chiusura forzata, le saracinesche abbassate erano 155, pari al 22,12%, mentre oggi sono 172. Le realtà che arrancano maggiormente sono l'abbigliamento e le calzature, tra costi per il personale e affitti, anche se alcuni proprietari dei muri hanno concesso la sospensione dei pagamenti, cosa che invece non è avvenuta nei centri commerciali, dove i negozi hanno dovuto continuate a riconoscere anche le spese condominiali.

Nell'area presa in esame dal Centro studi, ovvero tra il primo Corso del popolo di via Mestrina, viale Garibaldi fino a Carpenedo, ex ospedale Umberto I e via Carducci, si contano attualmente aperti 137 negozi di abbigliamento, 20 di calzature, 78 bar, 36 ristoranti, 35 parrucchieri e 18 banche. In luglio, rispetto a febbraio, la variazione percentuale sul numero di attività aperte registra un calo generalizzato: -0,72% per l'abbigliamento, -4,88 per i bar, -5,26 per la ristorazione e -4,76 per le calzature, mentre il numero di banche (le più difficili da riconvertire) e parrucchieri risulta invariato.

FLUSSI

Lo studio ha inoltre calcolato i flussi pedonali del centro, riscontrando un calo dei passanti residenti del 36% rispetto al periodo pre pandemico, mentre la percentuale di passaggi da parte di turisti, rilevata dalle schede telefoniche, è pari a zero. Ma non tutte le attività sono state colpite allo stesso modo dall'emergenza Coronavirus, anzi, alcune hanno incrementato i guadagni, come i rivenditori di cucine e le gioiellerie, gestendo gli ordini online durante il lockdown, quando invece gli alimentari di prossimità hanno lavorato fisicamente.

«Sono riusciti a riconquistare il valore delle relazioni con i clienti - racconta Lacchin - offrendo servizi che la Grande distribuzione non può garantire. Tuttavia questi vantaggi potrebbero mutare col tempo, e dunque molto dipenderà dalla capacità di insistere con proposte come la consegna a domicilio. Qualcuno si è inventato pure la colazione a domicilio, altri spediscono gli ingredienti e le istruzioni per farsi i piatti a casa, altri ancora propongono la visita virtuale del negozio per comprare un vestito. E poi c'è l'e-commerce - aggiunge - che si è fatto largo grazie alla crisi dei giganti della vendita online. Insomma la parte ottimistica - conclude - è che si apre un mondo nuovo, in cui il commercio di vicinato ha un'opportunità, e in cui dobbiamo impegnarci a riempire i vuoti urbani, i negozi chiusi che creano degrado, integrando tutto in un progetto unitario e coordinato per raccontare Mestre e conferirle attrattività».

Luca Bagnoli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA