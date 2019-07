Il commercio, il decoro

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL BLOCCOVENEZIA Lo stop alle aperture di negozi di paccottiglia, così come quello rivolto alle concessioni di suolo pubblico è e sarà totale e non ci sono vie di scampo. La conferma arriva dal consigliere comunale fucsia Paolo Pellegrini, presidente della nona commissione, che si occupa del riassetto del commercio. Eppure in città questo tipo di attività continuano a fiorire a ritmo incessante. Pellegrini spiega perché: «Ci sono ancora alcune vecchie domande da evadere che erano state presentate prima del blocco dei trasferimenti -...