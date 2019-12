Il commercio di Natale: lotta impari coi giganti

«Gli affari per il Natale procedono in chiaroscuro». Paolo Doglioni, numero uno di Ascom Belluno, traccia un primo bilancio nell'ultimo sabato di shopping prima di Natale.

«Il problema - spiega - rimane sempre uno. Stesso mercato stesse regole. Non è pensabile che i colossi delle vendite online non paghino le tasse in Italia, la differenza è circa di un quaranta per cento. Stesso mercato stesse regole. I nostri negozi hanno qualcosa che il commercio online non potrà mai avere. Rapporto umano e consulenza».

È qui che si gioca la partita: «Se quantifichiamo questi due pilastri del commercio al dettaglio dovrebbero pesare molto. Io credo e spero che i prossimi avvenimenti di cui saremo artefici porteranno beneficio a tutto il territorio. Buona volontà da parte di tutto grande professionalità e promozione delle specificità. I nostri cibi, pastin, formaggi e prodotti tipici. La gente cerca questi».

«Tutto sommato - prosegue Doglioni - mi pare che in questo anno un certo movimento ci sia. Bisognerà attendere fine anno per un bilancio più preciso ma per ora mi pare ci sia un discreto movimento»

© RIPRODUZIONE RISERVATA