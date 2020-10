IL COMMERCIO

CONEGLIANO C'è chi sorride perché il Giro d'Italia ha rianimato gli affari e gli accessi al centro, chi invece alza il sopracciglio perché la pedonalizzazione del cuore della città gli ha tolto la clientela che si muove su quattro ruote. «Ma la diretta Rai invoglierà i turisti a visitare la nostra città più avanti», è stata una frase ricorrente tra i commercianti con attività nella zona più centrale della città, quella rimasta chiusa al traffico per tutta la durata della cronometro del prosecco e oltre. «Il Giro ha portato un bel po' di gente, non pensavo di vederne così tanta affermava già a metà giornata Omar Zuccarello della locanda Mezzosale non c'è una crescita di chi viene a pranzare, ma caffè e aperitivi vanno bene. Inoltre il comandante della polizia locale ci ha consentito di rimettere al loro posto i plateatici, perché l'Open Village ha occupato meno spazi del previsto».

Chi ai plateatici ha dovuto rinunciare del tutto, essendo piazza Cima occupata dal villaggio rosa, è stato lo storico Caffè Teatro. Ma senza drammi: «Questa tappa del Giro è un bene per il nostro territorio che oggi si è guadagnato la ribalta televisiva. Oggi non è stato semplice arrivare in centro e noi non avevamo i plateatici, ma i frutti di questa tappa li vedremo più avanti», pronostica lo storico gestore Rino Boscarato. Piacevolmente sorpreso dalla quantità di persone in... giro per Contrada granda era l'edicolante Renato Peruzzet, che ha sfoggiato una t-shirt della corsa rosa: «Sapendo che il traffico sarebbe stato bloccato mi aspettavo di vedere meno gente, invece nonostante gli appelli a rimanere a casa ce n'è abbastanza, soprattutto nella zona della partenza». Una sensazione confermata anche dal bar Fontana: «Nei limiti imposti dalle norme anti Covid, di gente ne abbiamo vista. L'importante è indossare la mascherina e mantenere le distanze, e ci sembra che questo sia successo. Qualsiasi manifestazione porta persone in città, l'importante è farle» chiosano i titolari. Meno sorrisi al Maddogs Pub («le chiusure al traffico ci hanno dimezzato la clientela venerdì sera») e agli alimentari da Genio, dove si guarda al futuro: «Oggi c'è meno lavoro del solito, ma va bene così perché questa tappa valorizza il territorio».

