Il commercialista che dovrà tenere i conti in ordine «Vi sorprenderò»

L'INTERVISTATREVISO Dalla movida bolognese ai conti di Ca' Sugana: pubbliche relazioni, collegi dei revisori dei conti e radicamento a Treviso e al Carroccio, Christian Schiavon, 45 anni, è il nuovo assessore al bilancio: «Il mio ruolo è quello delle retrovie: ma saprò stupirvi con eventi mondani» promette. Del resto le prime esperienze sono avvenute proprio nella rossa Bologna come pr per locali cult come l'Hobby one diventato poi Jam club di via Mascarella. «Ho scelto di frequentare l'Università a Bologna perché volevo recidere il...