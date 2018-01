CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL COMMENTOPADOVA «Voglio essere generoso per non correre il rischio di sbagliarmi. In Triveneto la recidiva arriva a picchi massimi del dodici per cento». Firmato Enrico Sbriglia, provveditore delle carceri del Triveneto. E se recidiva sta per una reiterazione del reato da parte di chi ha passato del tempo rinchiuso in una cella, allora l'equazione (basilare) è presto fatta: le carceri del Veneto, del Trentino e del Friuli Venezia Giulia funzionano. Bene. Dove funzionare nell'ottica del provveditore vuol dire «puntare alla rieducazione...