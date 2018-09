IL COMMENTO PADOVA «Le tabelle del ministero dimostrano chiaramente che

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL COMMENTOPADOVA «Le tabelle del ministero dimostrano chiaramente che l'evasione fiscale non è un fenomeno dilagante in città. Detto questo, stiamo collaborando con l'Agenzia delle entrate per far emergere i furbetti del fisco». A dirlo è l'assessore ai Tributi Antonio Bressa. «Scorrendo dati spiega l'esponente del Pd si score che la maggior parte delle dichiarazioni è riferita a lavoro dipendente. Date le caratteristiche della nostra città, moltissime di queste persone hanno un impiego statale. Stiamo parlando di contribuenti che,...