VENEZIA Per le grandi navi il futuro è fuori dalla laguna. Nessuna decisione operativa è stata presa in questo senso, ma la volontà del Governo è chiara ed è quella di procedere rapidamente (entro il 2021) a una sorta di concorso di idee per trovare una soluzione definitiva e strutturale fuori dalla laguna. Questo non significa che la linea dell'amministrazione comunale di Venezia e del sindaco Luigi Brugnaro non sia passata, anche perché la soluzione di Marghera, canale nord lato nord sarà valutata almeno come soluzione transitoria per il 2022. Ma non significa nemmeno che sia passata. L'anno prossimo, se ci saranno crociere (data la situazione della pandemia, il se è d'obbligo), le navi più grandi potranno fare scalo ai terminal container Vecon e Tiv opportunamente attrezzati, come era accaduto nel corso dell'estate 2019 in occasione della festa del Redentore.

Insomma, nel Comitatone dal quale nessuno si aspettava grandi cose, il Governo che ha ribadito in modo abbastanza chiaro di non voler cedere il timone sui temi forti di Venezia: dal Mose alla salvaguardia della laguna fino alla portualità. Comunque, per Venezia qualcosa si muove e le navi si sposteranno provvisoriamente a Marghera e qualche risorsa aggiuntiva di Legge Speciale rispetto a quanto già stanziato comunque arriverà.

A presiedere la seduta del Comitatone, la ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli. Tra gli altri erano presenti il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini, il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, gli altri sindaci dei comuni coinvolti, il commissario per il Mose Elisabetta Spitz, il Provveditore ai Lavori Pubblici e Commissario dell'Autorità Portuale Cinzia Zincone.

A breve e medio termine - si legge in una nota del Mit - è emersa la disponibilità di alcuni terminalisti che operano nel traffico container su Marghera ad accogliere in via temporanea le navi da crociera di maggiori dimensioni nei giorni di inattività dei rispettivi terminal. Si tratta di Tiv e Vecon, che dovrebbero togliere da San Marco 80-100 navi l'anno.

Ulteriore disponibilità - prosegue - potrebbe esserci nel 2022 presso il canale Nord - Sponda Nord, ma con la necessità di ottenere le previste autorizzazioni per i lavori di adeguamento del canale e delle banchine con tempi più estesi.

La ministra ha specificato infine che per giungere a una soluzione strutturale e definitiva alla problematica degli ormeggi delle grandi navi fuori dalla laguna, è stata individuata l'opportunità all'attivazione di una call pubblica, con scadenza a sei mesi e con il termine di un anno per la valutazione tecnica delle proposte, fatte salve quelle già a conoscenza del Mit, incluse le occorrenti valutazioni di impatto ambientale. Ci sono 13 progetti tra cui Marghera canale Nord caldeggiato da Brugnaro e il Venis Cruise di de Piccoli-Duferco, su cui Brugnaro ha espresso con forza la sua contrarietà assieme al sindaco di Cavallino, Roberta Nesto.

Il sindaco Brugnaro, assieme ai colleghi della gronda e al presidente Zaia, ha puntato molto sulla richiesta di 150 milioni l'anno per dieci anni come rifinanziamento di Legge Speciale e ha chiesto dove fossero finiti i 60 milioni promessi dalla ministra lo scorso anno.

La risposta è stata: 40 milioni aggiuntivi per il 2021 che si aggiungono ai 40 già stanziati fino al 2023. I 60 milioni, invece, non saranno gestiti dai comuni (Venezia, Chioggia, Cavallino Treporti, Mira, Jesolo, Musile di Piave, Quarto Altino, Campagna Lupia, Codevigo), ma dal Provveditorato alle Opere pubbliche per interventi in laguna e assegnati a un programma di 35 interventi di salvaguardia, il recupero dei beni di valenza pubblica e la manutenzione dei sistemi di sicurezza.

La ministra - concludono dal Mit - ha anticipato la volontà di chiedere anche per il 2021 e per il triennio successivo un'integrazione delle risorse già assegnate.

«Non è stata una bella sorpresa, quella dei 60 milioni - commenta l'assessore al Bilancio Michele Zuin - perché sono sottratti alla gestione diretta dei Comuni malgrado quello che era stato deciso lo scorso anno in Comitatone. Certo, sono per la laguna ma per la città sono come persi. I 40 milioni aggiuntivi, tra l'altro solo per il 2021, li consideriamo come un anticipo, sperando che non prendano altre strade. Il sindaco lo ha detto a gran voce, supportato anche da Chioggia e dalla Regione: questi soldi (28 milioni 225 mila euro più altri 28 milioni 225 mila) non bastano».

