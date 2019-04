Il Comitato No Gpl: «Siamo noi a voler parlare con Musolino»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Anche noi siamo in attesa di un incontro. Con Musolino, al quale l'abbiamo già chiesto». Roberto Rossi, presidente del Comitato No-Gpl, non nasconde una certa preoccupazione a fronte del protrarsi dell'attesa per l'avvio del nuovo piano regolatore del porto che dovrebbe bloccare l'inizio dell'attività del deposito gpl, il cui completamento è atteso per fine maggio. «Dall'Autorità portuale e dal Mise ci giungono segnali contrastanti dice Rossi e vorremmo un chiarimento. Nell'incontro di Roma, il 14 marzo, era stato detto...