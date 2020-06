SANITA'

DOLO - Resta altissima la preoccupazione in Riviera per il futuro dell'ospedale di Dolo nonostante le rassicurazioni che arrivano dalla Regione e dall'Ulss 3 Serenissima circa un ritorno graduale alla normalità. Ad essere particolarmente preoccupato è il Comitato Bruno Marcato che ha diramato una nota nella quale ribadisce precedenti inquietudini. Anche Sinistra Italiana non nasconde le proprie perplessità con un volantino...I sindaci della Riviera del Brenta stanno difendendo il loro ospedale? Può essere possibile che i sindaci abbiano accettato che i reparti chirurgici possano essere spostati a Mirano o in altri ospedali all'occorrenza? Mentre Ostetricia, Ginecologia, Neopatologia e Pediatria dovrebbero tornare a Dolo in autunno, proprio quando sembra prevista una nuova ondata della epidemia. Da parte loro i sindaci rivieraschi riuniti in Conferenza giovedì pomeriggio hanno ribadito che l'ospedale di Dolo, anche se dovrà rimanere centro covid, utilizzando spazi ed entrate separate con gli altri reparti, non può essere ridimensionato e la presidentessa Federica Boscaro ha ribadito. Tutti i reparti trasferiti durante l'emergenza devono tornare a Dolo. Atteggiamento che, però, ancora il Comitato Bruno Marcato ritiene troppo blando. Le dichiarazioni della Boscaro sono ambigue, lasciano intendere che con percorsi separati e con una terapia rinforzata, sia possibile far coesistere i reparti dell'ospedale con il Covid. Siamo convinti che l'ospedale non possa funzionare in sicurezza se nella stessa struttura esiste promiscuità tra zona Covid e no-Covid, anche separando i percorsi e rinforzando la terapia intensiva come chiedono i sindaci della Riviera. Ribadiamo la nostra netta contrarietà a questa ipotesi, ritenendo (ancora una volta) che l'unica soluzione per il Covid a Dolo (volendo mantenere funzionante l'ospedale) sia quella di collocarlo fuori della struttura (l.per.)

