Il torrente Leale, ad Avasinis di Trasaghis, è salvo e la prevista centralina non si farà. Ad annunciarlo Claudio Polano, Portavoce del Comitato Forra del torrente Leale con una nota che riprende la delibera della Giunta regionale 294/2020, dalla quale è emerso che recentemente è stato istituito un biotopo in quel sito. Infatti a questo bellissimo e sconosciuto corso d'acqua prealpino, ancora in condizioni naturalistiche e paesaggistiche primordiali, è stata riconosciuta una spiccata valenza ambientale e quindi la necessità di tutelarlo e valorizzarlo. Nel suo contesto sono presenti una ventina di specie animali e vegetali, comprese negli allegati 2 e 4 della Direttiva Habitat. In particolare è presente una importante popolazione di Ululone dal ventre giallo (Bombina variegata), studiata da anni da Tiziano Fiorenza della Società Herpetologica Italiana, un piccolo rospo che si trova in particolare nel tratto denominato marmitte dei giganti. In queste pozze a lato del torrente racconta Polano il nostro piccolo anfibio vive e compie il suo ciclo riproduttivo. Il prelievo a monte per la centralina, diminuendo la portata del torrente, avrebbe messo a rischio il suo ambiente vitale.

